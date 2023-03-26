Kahramanmaraş'ta acil yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı alınan ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları, ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.
Ekipler, Sandalzade Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın yıkım işlemlerini sürdürdü. Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.
Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan 32 bina bugün yıkılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.