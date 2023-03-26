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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta acil yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor.

Tunahan Akgün  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Kahramanmaraş'ta acil yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan - AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı alınan ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları, ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Sandalzade Bulvarı'ndaki 10 katlı binanın yıkım işlemlerini sürdürdü. Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan 32 bina bugün yıkılacak.

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