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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta acil yıkım kararı alınan 4 bin 400 binadan 1206'sı yıkıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat tarihli depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, acil yıkım kararı alınan binaların yüzde 27'sinin yıkımı tamamlandı.

Tunahan Akgün  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Kahramanmaraş'ta acil yıkım kararı alınan 4 bin 400 binadan 1206'sı yıkıldı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Kahramanmaraş

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kentte 7 bin 298 bina yıkıldı.

Uzmanlarca 242 bin 700 yerleşim yerinde inceleme yapılarak hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı kentte 37 bin 300 ağır hasarlı bina tespit edilirken 4 bin 400 bina için de acil yıkım kararı alındı.

Hasarlı yapılarla ilgili hak sahiplerine yıkım tebligatları ulaştırılırken yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanlarda da enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Murat Erayman, AA muhabirine, Bakanlık olarak depremin ilk gününden itibaren yaraların sarılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

"Acil yıkım kararı alınan binaların yüzde 27'si yıkıldı"

Erayman, hasar tespit çalışmaları doğrultusunda acil yıkılması gereken binalarda çalışmaların sürdüğünü, yapıların uygun ekipmanla yıkımı ve enkazının kaldırılması çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Ekiplerin büyük özveriyle çalıştığını işaret eden Erayman şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 1206 bina yıkmış bulunmaktayız. Çalışmalarımız hızla sürüyor. Acil yıkım kararı alınan yapılar konusunda yüzde 26-27'lerdeyiz. Daha hızlı şekilde çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Acil yıkılacak yapılarımız bittikten sonra, ağır hasarlı yapılarımıza geçeceğiz. Yıkımlarımız bu şekilde devam edecek. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitireceğiz. Çok hızlı çalışıyoruz. Ekiplerimizi her gün artırıyoruz. Yıkım yapılırken ekiplerimiz durmuyor, planlama çalışmalarımız devam ediyor. Şehrin çeşitli bölgelerinde planlamalar yapıyoruz. Yerleşim yerlerinin yapımınıa da çok kısa sürede çok hızlı şekilde Bakanlığımız bünyesinde başlayacağız."

Erayman, yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra enkazın kontrollü şekilde belirli alanlara transferini sağladıklarını sözlerine ekledi.

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