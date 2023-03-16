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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Özgün Tiran, Cihan Demirci  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kahramanmaraş

6 Şubat'taki depremler sonrası ekipler tarafından kent genelinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde bugün acil yıkılma kararı bulunan 22 binanın daha yıkımına başlandı.

Azerbaycan Bulvarı'ndaki binalarda yoğunlaşan çalışmaları bina sakinleri de takip ediyor.

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Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor

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