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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta 628 kalıcı konutun yapımına devam ediliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 628 konutluk proje için çalışmalar sürüyor.

Özgün Tiran, Cihan Demirci  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Kahramanmaraş'ta 628 kalıcı konutun yapımına devam ediliyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kahramanmaraş

Depremlerin ardından kentte hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ekipleri, ilk etapta yapılacak 628 konutluk projenin çalışmalarını sürdürüyor.

TOKİ tarafından il genelinde 7 bin 542 konut planlandığını, Dulkadiroğlu ilçesinde ise üç etapta 1748 konut inşa edileceği öğrenildi.

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