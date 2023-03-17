Kahramanmaraş'ta 628 kalıcı konutun yapımına devam ediliyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 628 konutluk proje için çalışmalar sürüyor.
Kahramanmaraş
Depremlerin ardından kentte hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ekipleri, ilk etapta yapılacak 628 konutluk projenin çalışmalarını sürdürüyor.
TOKİ tarafından il genelinde 7 bin 542 konut planlandığını, Dulkadiroğlu ilçesinde ise üç etapta 1748 konut inşa edileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.