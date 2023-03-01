Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 19.38'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.