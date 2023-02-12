Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,534.60
BTC/USDT
21,920.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’da çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Apartmanı enkazından bir kişi 159 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3 yaşındaki çocuk 158 saat sonra enkazdan çıkartıldı.

Fırat Özdemir   | 12.02.2023
Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Depremde yıkılan Yeşilada Apartmanı'nda kurtarma çalışmalarına devam eden Tacikistanlı ekip, Yavuz adında 3 yaşındaki çocuğa ulaştı.

Sağlıklı olduğu gözlenen çocuk, yıkımın 158. saatinde sevinç gözyaşlarıyla ambulansa bindirildi.

Çevredekilerin alkışladığı Yavuz, hastaneye götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da enkaz altında kalan bir kişi 158'inci saatte kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
HSK, depremin ardından yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin karar aldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremden kurtulan refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama

Benzer haberler

Hatay'da enkaz altında kalan bir kişi 158'inci saatte kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan bir kişi 158'inci saatte kurtarıldı

Bazı Avrupa ülkelerinden, Türk vatandaşlarının depremzede yakınlarına vize başvurusu kolaylığı

Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı

Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
Novak Djokovic'ten depremzedeler için destek mesajı

Novak Djokovic'ten depremzedeler için destek mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremden kurtulan refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremden kurtulan refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet