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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki çocuk depremin 86. saatinde kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 14 yaşındaki çocuk, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 86 saat sonra çıkarıldı.

Süleyman Elçin   | 09.02.2023
Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki çocuk depremin 86. saatinde kurtarıldı

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta görev yapan itfaiye ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Ongun Apartmanı'nda soyadı öğrenilemeyen 14 yaşındaki Mahmut'a ulaştı.

Ekipler, depremin 86'ncı saatinde Mahmut'u enkazdan çıkarttı.

Vatandaşların alkışları eşliğinde sedyeye alınan Mahmut sonra hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri, aynı enkazdan sesini aldıkları başka bir depremzedeyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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