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Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraşlı fırıncı kardeşler depremzedeleri ekmeksiz bırakmadı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta fırıncı 3 kardeş, depremzedeleri ekmeksiz bırakmamak için gece gündüz çalışıyor.

Bilal Kahyaoğlu, Mustafa Çavuş  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Kahramanmaraşlı fırıncı kardeşler depremzedeleri ekmeksiz bırakmadı

Kahramanmaraş

Azerbaycan, İran ve Ukrayna'da fırınları bulunan Kahramanmaraşlı 51 yaşındaki Hasan, 48 yaşındaki Servet ve 45 yaşındaki Emrah Akkuş kardeşler, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Azerbaycan'dan memleketlerine dönerek kapalı fırınlarını açtı, ekmek üretip ücretsiz dağıtmaya başladı.

İlk günlerde odun fırınıyla günlük 25 bin ekmek üreten Akkuş kardeşler, doğal gazın devreye alınmasıyla kapasiteyi 48 bine çıkardı.

Üretimi, nöbet tutarak 7 gün 24 saat durmaksızın sürdüren kardeşler, ramazan ayında da mesailerini bozmadan çalışmaya devam ediyor.

47 günde 2 milyon ekmek

Servet Akkuş, AA muhabirine, deprem sırasında kardeşiyle birlikte Azerbaycan'da bulunduğunu söyledi.

Depremin ikinci gününde memleketlerine dönerek fırınlarını açtıklarını ifade eden Akkuş 47 günde 2 milyona yakın ekmeği ücretsiz dağıttıklarını söyledi.

Bu afet günlerinde insanları ekmeksiz bırakmamak için çabaladıklarını aktaran Akkuş, "Her kişiye 3'er adet dağıtıyoruz. 24 saat dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Ramazan boyunca devam edeceğiz." dedi.

Durmadan çalışmalarına rağmen yorulmadıklarını ifade eden Akkuş şöyle konuştu:

"İnsanların ilk günlerdeki o soğukta, karda, buzda buradan sıcak ekmeği alıp ekmekle ısınmaları ve koklamalarını görünce yorgunluğu hissetmiyorsunuz. Allah öyle bir güç veriyor ki insanların yüzündeki mutluluğu görünce mutlu oluyoruz ve bununla gurur duyuyoruz."

Memlekete dönme çağrısı

Afetlerin birlik ve beraberliğin önemini gösterdiğini dile getiren Akkuş, depremlerin yıkıma neden olduğu illerin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini anlattı.

İnsanlara bir fırıncı olarak ekmekle dokunduklarını, ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini belirten Akkuş, "Birlik beraberlik içerisinde olursak bu insanlarımız mutlu olur, acılarını bir nebze olsun unuturlar. Deprem olan bütün bölgelerimizde insanlarımız tekrar memleketlerine dönsünler. Biz burada el ele verip mücadele etmezsek burayı kalkındıramayız." diye konuştu.

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