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Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraşlı depremzede enkazdan kurtulmasını sağlayan köpeği Ankara'da ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta yıkılan binada apartman görevlisi olarak çalışan Mehmet Çabuk, enkaz altında yerini tespit edip kurtarılmasını sağlayan itfaiye köpeği Çakıl'la hasret giderdi.

Ömer Olcay  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Kahramanmaraşlı depremzede enkazdan kurtulmasını sağlayan köpeği Ankara'da ziyaret etti Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Hayatı boyunca yaşadığı köpek korkusunu enkaz altından kurtarıldıktan sonra Ankara İtfaiyesi canlı insan arama kurtarma K9 köpeği Çakıl'a sarılarak unutan Çabuk, Çakıl'ı yeniden görmek için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya geldi.

Altındağ ilçesindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının merkez yerleşkesine giden Çabuk, Çakıl'ı görünce duygulandı. Çabuk, sarılarak hasret giderdiği Çakıl'ı, yanında getirdiği yaş mamayla besledi.

"Çakıl'ı özlediğimde fotoğrafını açıp telefonumu kucaklıyorum"

AA muhabirine, Çakıl ile aralarında oluşan duygusal bağı anlatan Çabuk, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde bulunan Boğaziçi Apartmanı'nın zemin katında 3 gün mahsur kaldığı enkazın altında Çakıl'ın sesini duyduğunda umutlandığını belirtti.

Hayatının kurtarılmasını sağlayan Çakıl'ı özlediği için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya geldiğini ifade eden Çabuk, "Çakıl'ın benim telefonumda fotoğrafı ve sarılma videomuz var. Çakıl'ı özlediğimde fotoğrafını açıp telefonumu kucaklıyorum." dedi.

"Çakıl için Ankara'ya yerleşeceğim"

Çakıl'ın "hasretine dayanamadığı" için Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelmeye karar verdiğini aktaran Çabuk, şöyle devam etti:

"Çakıl'a Kahramanmaraş'tan mamasını da getirdim. Çakıl'la kucaklaştım, çok mutlu oldum. Çakıl'la biraz hasret giderdik. Çakıl'a 'Beni nasıl kurtardın' diye sordum. Biraz konuştuk, sohbet ettik. 'Sen nasıl bir Çakıl'sın, beni kurtardın, yoksa ben 45 gündür enkaz altındaydım' dedim. Daha önce köpekleri sevmiyordum. Şimdi çok sevmeye başladım. Çakıl benim için bambaşka ve güzel. Çakıl'ın dövmesini koluma yaptıracağım ve güzelce ismini de altına yazdıracağım. Ondan sonra Çakıl'ı bırakmayacağım. Her ay gelip, gideceğim. İnşallah Ankara'da bir işe girerim, Çakıl'la beraber kalırım. Kahramanmaraş'ta Çakıl yok. Beni kurtaran köpeğin yanına Ankara'ya geleceğim, Çakıl için Ankara'ya yerleşeceğim."

"Bunlar gerçekten bizi duygulandıran şeylerdi"

Ankara İtfaiyesi uzman köpek eğitmeni Engin Yılmaz da depremin 3'üncü günü gerçekleştirilen kurtarma sonrasında Mehmet Çabuk ile canlı insan arama kurtarma K9 köpeği Çakıl'ın ilk buluşmasında da aynı duygusal anların yaşandığını anlattı.

Yılmaz, "Çakıl, Mehmet beyi görünce tepkisini gösterdi ve sarılmalara başladı. Mehmet beyin içtenliğini hissettiği için çok sıcak bir buluşma oldu. Mehmet bey, Çakıl'ın dövmesini yaptıracağını söyledi. Bunlar gerçekten bizi duygulandıran şeyler. Ankara'ya yerleşerek Çakıl'ın eğitimlerinde bize yardımcı olacağını da iletti. Deprem bölgesinde köpeklerimiz sayesinde 29 insana ulaştık. Ankara İtfaiyesi olarak çok mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

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