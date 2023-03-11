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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan'daki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi oluşturulacak.

Tunahan Akgün  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi kurulacak Kaynak: Azerbaycan Girişimciler Federasyonu

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Azerbaycan Girişimciler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. Asıf Kurban ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Kurban depremlerin etkisinin oldukça büyük olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülke çapında Türkiye'ye en üst düzeyde yardım edilmesi talimatı verdiğini vurgulayan Kurban tüm devlet kurumlarının yardım için harekete geçtiğini anlattı.

Yardımların gönderilmeye devam edildiğini dile getiren Kurban şunları kaydetti:

"Azerbaycan'daki sivil toplum kuruluşları da bir araya gelerek Türkiye'deki depremzedelere yardım göndermek için organize oldu. Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu, MÜSİAD Azerbaycan, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği, Gençliğe Yardım Vakfı, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Kulüpleri Birliği, Azerbaycan Gıda ve İçecek Sanayicileri Derneği, Türkiye Üniversitesi Mezunları Birliği, Azerbaycan Eczacılar Kulübü Birliği, Modern Kalkınma Birliği, Türkiye Mezunları Aydınlar ve İş Adamları Platformu bir araya geldi. Kardeş Kömeyi/ Yardımı Platformunu oluşturdular. Deprem bölgesine yardımlar gönderdiler ve göndermeye devam ediyorlar."

Kurban, yetkililerle görüşmeler sonucunda Türkoğlu'nda en az 200 konteynerin yer alacağı Azerbaycan Mahallesi oluşturulmasına karar verildiğini, 100 konteynerin alana ulaştığını, bugüne kadar bin ton gıda, 200 jeneratör, 155 çadır, 2 hastane çadırı, 22 ton ilaç ve tıbbi malzeme gibi yardımların gönderildiğini sözlerine ekledi.

Vali Akkoyun da yardımlarından ötürü Kurban ve iş insanlarına teşekkür etti.

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