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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Fırat Özdemir   | 16.02.2023
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkoğlu'nda yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı.

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