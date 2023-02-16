Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkoğlu'nda yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.