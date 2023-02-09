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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş ve Gaziantep il merkezine doğalgaz verilmeye başlandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ilçesi ve Narlı'ya, Gaziantep il merkeziyle Nurdağı ve Islahiye ilçesine, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine doğal gaz verildiğini duyurdu.

Gökçe Topbaş   | 09.02.2023
Kahramanmaraş ve Gaziantep il merkezine doğalgaz verilmeye başlandı Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Ankara

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki bazı şehir ve ilçelere gaz verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, Kahramanmaraş il merkezi ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep il merkezi ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. 10 Şubat Cuma günü Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesi şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmesi planlanmaktadır. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli bir şekilde yapılacak."

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