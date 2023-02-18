Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için gönderildiği bölgede, Elbistan ilçesindeki 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem dolayısıyla enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan saat 04.17'deki ilk depremden sonra yardım için görevlendirilen 2. Ordu Komutanlığına ait aracın, ikinci depremde enkaz altında kaldığı belirtildi.
1⃣ Kahramanmaraş merkezli saat 04.17’de meydana gelen depremden sonra vatandaşlarımıza yardım için görevlendirilen 2’nci Ordu Komutanlığımıza ait araç, ikinci depremde enkaz altında kalmış, öncelik vatandaşlarımıza verilerek araç bulunduğu yerde bırakılmıştı. pic.twitter.com/U9rNm68KQp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2023
Vatandaşlara yardım konusuna öncelik verilmesi nedeniyle bulunduğu yerde bırakılan aracın, dün enkazdan çıkarılarak kışlasına taşındığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.