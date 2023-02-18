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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım için gönderildiği bölgede, Elbistan ilçesindeki 7,6 büyüklüğündeki ikinci deprem dolayısıyla enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı.

İsa Toprak   | 18.02.2023
Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan saat 04.17'deki ilk depremden sonra yardım için görevlendirilen 2. Ordu Komutanlığına ait aracın, ikinci depremde enkaz altında kaldığı belirtildi.

Vatandaşlara yardım konusuna öncelik verilmesi nedeniyle bulunduğu yerde bırakılan aracın, dün enkazdan çıkarılarak kışlasına taşındığı bildirildi.

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