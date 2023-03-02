Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.
TBMM
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