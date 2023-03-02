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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 02.03.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi

TBMM

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