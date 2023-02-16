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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastanelerde 759 çocuğun tedavisi sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1464, tedavisi devam eden 759 çocuğun olduğunu bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin   | 16.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hastanelerde 759 çocuğun tedavisi sürüyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, depremzede çocuklara ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Refakatçisi olmayan 1464, tedavisi devam eden 759 çocuk bulunmaktadır. 79 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 626 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1197, edilmeyen 267 çocuğumuz bulunmaktadır."

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