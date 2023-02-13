Dolar
18.85
Euro
20.13
Altın
1,857.42
ETH/USDT
1,474.00
BTC/USDT
21,512.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
26 yaşındaki Derya Akdoğan, Hatay’da Korkmaz Apartmanından yaralı olarak çıkarılıyor Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 bin 500 kişi Afyonkarahisar'da misafir ediliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afyonkarahisar'a getirilen 3 bin 500 kişi, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.

Canan Tükelay   | 13.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 bin 500 kişi Afyonkarahisar'da misafir ediliyor

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Tınaztepe Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu'na yerleştirilen depremzedelere ziyarette bulundu.

Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da 3 bin 500 depremzedenin konaklamaya başladığını söyledi.

Depremzedelerin, geçirdikleri zorlu süreci atlatabilmeleri ve güvenle hayata sarılabilmeleri için çalışmalar başlatacaklarını aktaran Yiğitbaşı, "Yaş gruplarıyla; resimlerle, oyunla içlerindeki bu üzüntüyü atabilecekleri, rahatlayabilecekleri, belki rehabilitasyonu sağlayacak bir proje başlatacağız yarın itibarıyla. Özellikle çocukların yanında olmaya çalışacağız." dedi.

Bazı depremzedelerin kentteki hastanelerde tedavi gördüğünü belirten Yiğitbaşı, "Onların da durumları iyi. Enkaz altından çıkanlarla ilgili az önce iki vatandaşla sarıldık, kucaklaştık. Kendisi ve torununun enkaz altından çıktığını söyledi teyzemiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı
Edirne'de depremzedeler için "ücretsiz market" oluşturuldu
Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor
Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı
Yardımlarla geçinen Azerbaycanlı Sekine Kerimova, son parasını Türkiye'ye gönderdi

Benzer haberler

Sinop'ta kullanılmayan boş tüpler depremzedeler için sobaya dönüştürülüyor

Sinop'ta kullanılmayan boş tüpler depremzedeler için sobaya dönüştürülüyor

Yardımlarla geçinen Azerbaycanlı Sekine Kerimova, son parasını Türkiye'ye gönderdi

Limak, Hatay'da 4 bin kişinin barınacağı 2 konteyner kent kurulumuna başladı

Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor

Depremin şiddetiyle çöken yollar onarılıyor
GÖRÜŞ - Kahramanmaraş depremleri neden bu kadar yıkıcı oldu?

GÖRÜŞ - Kahramanmaraş depremleri neden bu kadar yıkıcı oldu?
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet