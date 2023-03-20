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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 298'e yükseldi

Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 104'ü müteahhit, 161'i yapı sorumlusu, 15'i yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 298 şüpheli tutuklandı.

Kemal Karadağ  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 298'e yükseldi

Ankara

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili sorumluluğu bulunan 1325 şüpheli saptandı.

Soruşturmalar kapsamında 104'ü müteahhit, 161'i yapı sorumlusu, 15'i yapı sahibi ve 18'i binada değişiklik yapan olmak üzere 298 şüpheli tutuklandı. 86'sı müteahhit, 280'i yapı sorumlusu, 52'si yapı sahibi ve 31'i binada değişiklik yapan olmak üzere 449 zanlı hakkında da adli kontrole hükmedildi.

Ayrıca 305 şüpheli hakkında yakalama kararı, 91 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Yapılan incelemelerde 4 zanlının yurt dışında, şüphelilerden 58'inin hayatta olmadığı tespit edildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, 118 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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