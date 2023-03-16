Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 284 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda hakkında adli işlem başlatılan 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandığını bildirdi.
Ankara
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