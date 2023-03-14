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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda sorumluluğu tespit edilen şüpheli sayısı 1184'e yükseldi.

Kemal Karadağ  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor

Ankara

Alınan bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında sorumluluğu tespit edilen şüpheli sayısı 1184'e çıktı. Bu şüphelilerden 279'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 375'i hakkında ise adli kontrole hükmedildi.

Ayrıca 261 şüpheli hakkında yakalama kararı, 91 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Yapılan incelemelerde, 22 zanlının yurt dışında olduğu, 51 şüphelinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, 103 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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