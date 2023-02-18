Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,695.50
BTC/USDT
24,578.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki geçici barınma alanını ziyaretinde konuşuyor. Hatay'da depremin 296. saatinde biri Kanatlı Apartmanı'nın enkazından çıkarılan yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'e nasıl hayatta kaldığını anlattı.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 120 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 120 zanlı tutuklandı.

Kemal Karadağ   | 18.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 120 tutuklama

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 400 zanlının sorumlulukları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden 120'si tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 13 zanlı hakkında yakalama kararı, 23 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 14 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı belirlendi. İncelemelerde, 5 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 39 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
İstanbul'dan 1400 portatif yatak ve bir palet hilti deprem bölgesine gönderildi
Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Bakan Akar Antakya'da Mehmetçiğin faaliyetlerini denetledi
Türk Kızılay depremzede kadınlara özel WhatsApp hattı kurdu

Benzer haberler

Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 120 tutuklama

Gönüllü iş insanlarından Adıyaman'daki görevliler için 6 bin kişilik barınma merkezi

Çek arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayraklarıyla karşılandı

Çek arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayraklarıyla karşılandı
3 ilde ev taşıma ücretlerine azami sınır koyuldu

3 ilde ev taşıma ücretlerine azami sınır koyuldu
"Kömür karası eller" enkazın karanlığında kalanları ışığa kavuşturdu

"Kömür karası eller" enkazın karanlığında kalanları ışığa kavuşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet