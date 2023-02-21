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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 6 müteahhitten 3'ü tutuklandı.

Erdal Turanli   | 21.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit tutuklandı

İstanbul

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