Dolar
18.87
Euro
20.07
Altın
1,824.95
ETH/USDT
1,664.60
BTC/USDT
23,749.00
BIST 100
5,054.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’taki Erzurumluoğlu Camii’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 69 Diyanet görevlisi hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şimdiye kadar 69 Diyanet görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 17.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 69 Diyanet görevlisi hayatını kaybetti

Ankara

Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde Diyanet İşleri Başkanlığımız mensubu 69 hocamızın vefat haberini aldık. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza ve hocalarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırı Hatay'a ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman'da bazı bölgelere yarından itibaren doğal gaz verilmeye başlanacak
Adıyamanlı depremzede hamile kadın Muş'ta bebeğini kucağına aldı
Hatay'daki Ermeni asıllı vatandaşlar, fazla yardımların daha ihtiyaçlı yerlere ulaştırılmasını istiyor
Çinli ve Meksikalı arama kurtarma ekipleri ülkelerine uğurlandı

Benzer haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 69 Diyanet görevlisi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 69 Diyanet görevlisi hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı: Milletimizin, ülkemizin sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olsun

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremzedelerle bir araya geldi

Gaziantep'te depremden etkilenen çocuklara camilerde de psikososyal destek veriliyor

Gaziantep'te depremden etkilenen çocuklara camilerde de psikososyal destek veriliyor
Osman Çakmak, depremzedelere yardım çalışmalarına katıldı

Osman Çakmak, depremzedelere yardım çalışmalarına katıldı
Depremzede aileler Elazığ'da Diyanet Külliyesi'nde misafir ediliyor

Depremzede aileler Elazığ'da Diyanet Külliyesi'nde misafir ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet