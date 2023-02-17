Kahramanmaraş merkezli depremlerde 69 Diyanet görevlisi hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şimdiye kadar 69 Diyanet görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara
Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde Diyanet İşleri Başkanlığımız mensubu 69 hocamızın vefat haberini aldık. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza ve hocalarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 17, 2023
Mekanları cennet, makamları âli olsun.
"Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremde Diyanet İşleri Başkanlığımız mensubu 69 hocamızın vefat haberini aldık. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza ve hocalarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.