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Kahramanmaraş’ta Seçkinler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan Selvi Apartmanı'nın enkazından 201. saatte 26 yaşındaki öğretmen Emine Akgül sağ çıkarıldı. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti

Sinan Uslu   | 14.02.2023
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti

Ankara

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

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