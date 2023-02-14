Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti
Ankara
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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