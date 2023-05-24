Kadın ve Demokrasi Vakfından deprem bölgesinde çiçek dikme etkinliği
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), deprem bölgesindeki çadır kentlerde yaşayan kadınlarla çiçek dikme etkinliği düzenledi.
İstanbul
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Baykar Konteyner Kent, Avşar Çadır Kent ve Hatay İskenderun'daki çadır kentte yer alan kadın destek merkezlerinde, vakıf çalışanları ve gönüllülerinin katılımıyla, "Her Çiçek Bir Umut" temasıyla çiçek dikme etkinliği gerçekleştirildi.
Yüzlerde küçük de olsa bir tebessüm bırakmanın ve kadınların yaşadıkları travmanın etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı etkinlikte 4 bin çiçek toprakla buluşturuldu.
Öte yandan KADEM, deprem bölgesinde kurduğu kadın destek merkezleri aracılığıyla kadınların psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
Hayata yeniden tutunmaya çalışan kadınlar için dinlenecek bir omuz, alınacak bir nefes olma hedefindeki KADEM, kadın destek merkezlerinde şimdiye kadar 4 binin üzerinde kadına ulaştı.
Psikolog ve sosyal hizmet uzmanı çalışanların görev aldığı merkezlerde halihazırda kadınlara bir kısmı da halk eğitim merkezi aracılığıyla olmak üzere yemek atölyeleri, el sanatları eğitimleri, örgü, kanaviçe kursları ve benzeri eğitimler veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.