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Gündem, Asrın felaketi

Kadın sağlıkçılar, depremin ilk gününden beri yaralılara şifa olmayı sürdürüyor

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği'nde yarısı kadınlardan oluşan 40 kişilik doktor ve 124 kişilik anestezi teknikeri ekip, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana hastanelerine getirilen yaralılara şifa olmaya çalışıyor.

Yusuf Koyun  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Kadın sağlıkçılar, depremin ilk gününden beri yaralılara şifa olmayı sürdürüyor Fotoğraf: Yusuf Koyun/AA

Adana

Anestezi Uzmanı Dr. Müge Coşkun, deprem anından itibaren görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Hava ve kara yoluyla getirilen yaralıları ilk andan itibaren yalnız bırakmadıklarını aktaran Coşkun, yaralıların sağlıklarına kavuşması için ekip olarak canla başla mücadele ettiklerini belirtti.

Hastanede 40 kişilik anestezi doktor ekibinin bulunduğunu anlatan Coşkun, "Bu ekibimiz hem ameliyathanede hem yoğun bakımlarda çalışıyor. Yine hastanemize helikopter aracılığıyla gelen hastalarımızı karşılamada bu ekip canla başla çalıştı. 40 kişilik ekibimizin neredeyse yarısı kadın doktorlardan oluşmakta. Ayrıca 124 anestezi teknisyenimiz var, bu grubun da büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmakta. Yine yoğun bakımdaki hemşirelerimizin büyük bir çoğunluğu kadın hemşirelerimizden oluşuyor. Yani biz aslında kadın popülasyonu yüksek olan bir kliniğiz. Hepimiz her kademede birlikte canla başla güçlü bir şekilde çalıştık." diye konuştu.

"Hem fiziksel yaralarına hem gönül yaralarına dokunmaya çalıştık"

Göçük altından çıkarılıp helikopterle hastaneye getiren çocuklara da adeta anne şefkatiyle yaklaştıklarını aktaran Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu çocuklarımız anneleri ve babalarını bizlere soruyordu. Çok cevap veremedik onlara. Biraz ufak, tatlı yalanlar söyledik. Onlara her birimiz anne şefkatiyle yaklaştık. Dertlerine derman olmaya, yüzlerini bir nebze güldürmeye çalıştık. Evlat acısı çeken kadın hastalarımızla yakından ilgilendik. Onların hem fiziksel hem gönül yaralarına dokunmaya çalıştık. Tabi bunu ne kadar yapabildik bilemiyoruz ama her birimiz bunun büyük bir gayreti içerisindeydik. Hepsi aslında acı dolu olaylardı ama biz millet olarak bunların üstesinden gelebilecek güçteyiz. Hep birlikte inşallah hepsinin yaralarını saracağız."

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan çıkarıldıktan sonra hastanede tedaviye alınan Fatma Temizkan (44), gece gündüz başlarından ayrılmayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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