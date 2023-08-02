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Gündem, Asrın felaketi

Kadın jandarma astsubaylar Malatya'da depremzedelere desteğini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, kadın jandarma astsubaylar depremzedeleri ziyaret ederek moral verdi.

Volkan Kaşik  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Kadın jandarma astsubaylar Malatya'da depremzedelere desteğini sürdürüyor

Malatya

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Kadın astsubaylar, Akçadağ ilçesinde kurulan konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler ile çocuklarına sosyal destek sağladı.​​​​​​​

Jandarma personeli, konteyner kentlerde çocuklara da çeşitli hediyeler vererek düzenledikleri etkinliklerle onların güzel vakit geçirmelerine katkı sundu.

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