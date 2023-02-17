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Gündem, Asrın felaketi

Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırı Hatay'a ulaştı

Baykar'ın "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a sevk ettiği kadın hijyen kitlerini taşıyan tır şehre ulaştı.

Hatice Şenses Kurukız   | 17.02.2023
Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırı Hatay'a ulaştı

İstanbul

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırımız Hatay'a ulaştı. İhtiyaç malzemelerinin dağıtımları AFAD ile koordineli bir şekilde yürütülmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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