Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırı Hatay'a ulaştı
Baykar'ın "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a sevk ettiği kadın hijyen kitlerini taşıyan tır şehre ulaştı.
İstanbul
Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırımız Hatay'a ulaştı. İhtiyaç malzemelerinin dağıtımları AFAD ile koordineli bir şekilde yürütülmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırımız Hatay'a ulaştı.— BAYKAR (@BaykarTech) February 17, 2023
İhtiyaç malzemelerinin dağıtımları AFAD ile koordineli bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. #BirlikteDahaGüçlüyüz pic.twitter.com/1ix45Q09W7