Jandarmanın dedektör köpeğinin yardımıyla enkazlarda 6 cenazeye ulaşıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmalarda Osmaniye'de, jandarmanın dedektör köpeğinin tepki verdiği yerlerden 6 cenaze çıkarıldı.
Osmaniye
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, depremlerin ardından afet bölgesine giderek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.
Jandarma ekipleri, çalışmalarında Samsun Jandarma Komutanlığının kadavra köpeğini de kullandı.
Kadavra köpeği, depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de ekiplerin 6 cenazeye ulaşmasını sağladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.