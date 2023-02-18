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Gündem, Asrın felaketi

Jandarma helikopteriyle deprem bölgesine 804 ton malzeme taşındı

Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye, arama kurtarma, yaşam, enerji ve sağlık olmak üzere toplam 804 ton malzeme taşındı.

Sertaç Bulur   | 18.02.2023
Jandarma helikopteriyle deprem bölgesine 804 ton malzeme taşındı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, deprem bölgesinde bulunan mobil fırın ve mobil mutfak araçları ile 193 bin 250 depremzedeye sıcak yemek dağıtıldığı ve dağıtılmaya da devam edildiği belirtildi.

Deprem bölgesinde 34 helikopter ile bugüne kadar toplam 2 bin 74 sorti yapılarak, 1037 saat uçulduğu ifade edilen açıklamada, arama kurtarma, yaşam, enerji ve sağlık olmak üzere toplam 804 ton malzemenin taşındığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 1145 kurtarma personelinin bölgede görev yaptığı, kurtarılan 939 depremzedenin tahliye edildiği kaydedildi.

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