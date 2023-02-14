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Hatay’ın Antakya ilçesindeki Farklı Yaşam Rende Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

İzmir'den deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tren yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için İzmir'de toplanan yardım malzemelerini taşıyan 18 vagonlu tren, bölgeye hareket etti.

Hüseyin Bağış   | 14.02.2023
İzmir'den deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tren yola çıktı

İzmir

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesi için Valilik koordinasyonunda, kaymakamlıklar, kamu kurumları, hayırseverler ile sivil toplum kuruluşları tarafından toplanan insani yardımların 18 vagonlu trenle Gaziantep'e gönderildiğini bildirdi.

Köşger, trenle bölgeye yaklaşık 80 ton gıda malzemesi, 60 ton su, süt, meyve suyu, 8 ton battaniye, kefen, 50 ton bebek ve hijyen malzemesi, 5 ton giyim malzemesi, 12 ton soba, ısıtıcı, soba borusu, 20 ton odun, 14 ton kömür, odun ve seyyar tuvalet gönderildiğini kaydetti.

Kınık'tan 3 bin 500 kişilik konteyner kent desteği

Kınık Polyak Eynez Madencilik Şirketi de deprem bölgesinde barınma ihtiyacını karşılamak için 3 bin 500 kişilik konteyner kent kuracak.

Kınık Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin genel müdürü Serkan Bahçekapılı, Nurdağı'nda 1000, Adıyaman'da 1000 ve Samandağ'da 1500 olmak üzere toplam 3 bin 500 kişilik konteyner kent kuracaklarını açıkladı.

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