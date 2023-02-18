İzmir ve çevre illerden deprem bölgesi için yardım seferberliği sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için İzmir, Manisa ve Aydın'dan yardım tırları, 11 ile gönderilmeye devam ediyor.
Izmir
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada 10 günde 159 tır, 124 kamyon, 3 uçak, 3 gemi, 4 otobüs kargo ile yardımlar gönderildi.
Depremzedeler için kira yardımı ve yardım malzemesi alımını içeren bağışların toplamının ise 65 milyon 283 bin 630 liraya ulaştığı ifade edildi.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesince 2'si İzmir, biri Hatay'da olmak üzere üç atölyede konteyner üretimine başlandığı belirtildi.
Fen İşleri Dairesi ve ESHOT Genel Müdürlüğünün İzmir'deki atölyelerinde hazırlanan ve demonte olarak Hatay'a gönderilen konteynerlerin burada birleştirilerek depremzedelerin kullanımına sunulduğu, ilk etapta 500 konteynerin hizmete sokulacağı belirtildi.
İzmir Adliyesi, depremzede çocukları unutmadı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Hatay'da görevlendirilen İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Mehmet Akif Dönertaş, Hasan Onur Dinç, Özkan Gündoğan, Can Tuncay, Karşıyaka başsavcıvekili Bülent Dinçer ve savcılardan oluşan heyet, yaralı çocukları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
Aralarında depremden 150 saat sonra enkazdan çıkarılan Ömer'in de aralarında olduğu depremzede çocuklara oyuncak hediye eden cumhuriyet savcıları, sağlık çalışanlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yunanistanlı kursiyer de katkı sağlıyor
Aydın'dan da deprem bölgesine AFAD, Türk Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları organizasyonuyla ilk günden bu yana 247 yardım tırı gönderildi.
Germencik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler, depremzedeler için uyku tulumu, atkı ve bere mesaisine devam ediyor. İlçede evlenen ve kursiyer olan Yunanistanlı Maria Damianidou da çalışmalara destek veriyor.
Depremin Yunan halkını çok üzdüğünü ifade eden Damianidou, "İhtiyaç var diye burada çalışıyoruz. Depremzedeler için bunları hazırlıyoruz. Çok kötü oldu. Hiç beklenmedik bir şey. Türk, Yunan, Japon aynı hepimiz insanız." dedi.
Manisa
Manisa Valiliği de deprem bölgesine 425 tır ile 242 kamyon dolusu yardım gittiğini, kente gelen depremzede sayısının ise 7 bin 247’ye ulaştığını bildirdi.
İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç de yaptığı açıklamada kente gelen depremzede öğrencilere burs desteğinde bulunacaklarını açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.