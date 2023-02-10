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Gündem, Asrın felaketi

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde depremzede çocuklar için uyku tulumu mesaisi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde soğuğa karşı da mücadele veren depremzedeler için İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde çocuk uyku tulumu, panço, battaniye, bere ve atkı gibi kışlık giyim ürünleri dikiliyor.

Hüseyin Bağış   | 10.02.2023
İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde depremzede çocuklar için uyku tulumu mesaisi

Izmir

Bağışlanan kumaşlarla AFAD tarafından bildirilen ihtiyaç listesi kapsamında günde 200 parçalık üretim yapan enstitü, gece de çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki enstitünün müdürü Şule Aydın, felaketin derin üzüntüsü içinde olduklarını, bir şeyler yapmak için enstitü çalışanlarıyla depremzedelerin acil ihtiyaçlarından olan kışlık giysi dikmeye karar verdiklerini anlattı.

Depremin etkili olduğu bölgede yaşanan ağır kış şartları nedeniyle vakit kaybetmeden çalışmaya başladıklarını belirten Aydın, "Özellikle çocuklar için uyku tulumu dikmenin faydalı olacağını düşündük. Bize bağış yapılan kumaşlarla uyku tulumu dikmeye koyulduk. Gece gündüz bebekten başlayarak her yaş için uyku tulumu dikmeye çalışıyoruz. Öğretmen, usta öğretici arkadaşlarımız ve tüm personelimizle umarım fayda sağlarız." dedi.

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