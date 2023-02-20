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Gündem, Asrın felaketi

İzciler, deprem bölgelerinin gönüllü destekçileri oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gelen izcilerin, birçok kamu kurumuna gönüllü destek verdiği bildirildi.

Mehmet Tosun   | 20.02.2023
İzciler, deprem bölgelerinin gönüllü destekçileri oldu

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından bölgeye hızla ulaşan izci ekipleri, uluslararası izcilerin de desteğiyle Kızılayın depolarında çalıştı.

Depolardaki tasnif ve sevkiyattan, mobil aşevlerinde yemek dağıtımına kadar birçok alana katkı sağlayan izciler, başta Kızılay olmak üzere çok sayıda kamu kurumuna gönüllü destek sundu.

Depremden etkilenen kırsal kesimlere beslenme, barınma, giyim ve hijyen malzemeleri de ulaştıran izciler, defin hizmetlerinde de görev alarak, hayatını kaybedenlerin dini vecibelere uygun şekilde defnedilmesine katkı sağladı.

İnsani yardım faaliyetlerine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden izciler de katıldı.

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