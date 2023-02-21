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Gündem, Asrın felaketi

İtfaiye erinin eldiveninin teki depremin ardından enkazdan çıkardığı çocukta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesinde görev yapan Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri Cemalettin Dumlu, eldiveninin tekini enkaz altından çıkardığı 6 yaşındaki çocukta bıraktı.

İlyas Gün   | 21.02.2023
İtfaiye erinin eldiveninin teki depremin ardından enkazdan çıkardığı çocukta kaldı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Elbistan'da görev alan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkaz altından 5 kişilik aileyi çıkardı.

İtfaiye personeli Dumlu, enkaz altında korkmaması için sohbet ettiği 6 yaşındaki Reyhan'ın elini hiç bırakmadı. Enkazdan kurtulmasına rağmen elini bırakmaması üzerine Dumlu, küçük kızın tuttuğu elindeki eldiveni çıkartarak Reyhan'ı ambulansa yerleştirdi.

Eldiveninin biri Reyhan'da kalan Dumlu, gazetecilere, depremin ilk günü Osmaniye'ye doğru yola çıktıklarını ancak ikinci deprem sırasında Elbistan'a yakın olduklarını için oraya geçtiklerini söyledi.

Bu sırada vatandaşların kendilerine enkaz altından ses aldıklarını söylediklerini belirten Dumlu, şöyle devam etti:

"Biz de enkaza gittiğimizde ses aldık. Görüntü de almaya başladıktan sonra enkazı genişletmeye başladık. Enkaz altına 3 itfaiye ekibi olarak girdik. İçeride 5 kişi olduğunu gördük ve tek tek çıkarmaya başladık. Ekibimizde Temel abi var. Reyhan elini sımsıkı tutuyordu, o da çalışamıyordu. Bana söyledi, ben Reyhan'ın elini tutmaya başladım. Reyhan'ı enkazdan çıkarıp sedyeye doğru taşımaya başladık. Ben ona sürekli, 'Yavrum elimi bırak seni kurtaracağız' diyordum. Çok duygusal bir andı, hiç unutmuyorum. Reyhan elimi hiç bırakmıyordu. Sürekli artçılar oluyordu ve artık onun dışarı çıkarmamız gerektiği için eldivenimi çıkarmak zorunda kaldım. Eldivenimin teki onunla gitti, diğeri bende kaldı. Onu da ömrümün sonuna kadar saklayacağım."

Reyhan ve ailesinin tedavilerinden sonra itfaiyenin sosyal medya hesabından kendilerine ulaştığını aktaran Dumlu, onunla ve ailesiyle sürekli görüştüklerini dile getirdi.

Yardım edilen kişiyken yardım eden oldu

Dumlu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021'de yaşanan sel sırasında öğrenci olduğunu anlatarak, "Bozkurt'taki selde yardım eden değil de edilen taraftım. Üniversiteyi orada okuyordum ve evimi su basmıştı. Bozkurt'ta afeti yaşamam nedeniyle 1 yıllık itfaiye çalışanı olmama rağmen enkazın altına girmeye korkmadım. Bozkurt'ta deprem olmadı ama orası da çok büyük bir felaket yaşadı. Üniversiteyi bitirir bitirmez itfaiyede göreve başladım. Bir nevi vefa borcumdu. Yardım edilen kişiyken yardım eden olmak çok farklı bir duydu." ifadelerini kullandı.

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İtfaiye erinin eldiveninin teki depremin ardından enkazdan çıkardığı çocukta kaldı

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