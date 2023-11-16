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Gündem, Asrın felaketi

İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konut yapacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte vatandaşların barınma ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla İsviçre merkezli finans kuruluşu tarafından 310 geçici konut yapılacağını bildirdi.

Volkan Kaşik  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
İsviçre merkezli finans kuruluşu, Malatya'daki 310 depremzedeye geçici konut yapacak

Malatya

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Mahallesi sınırlarında ilgili firmaya tahsis edilen 30 dönümlük alana yapılacak 31 metrekare büyüklüğündeki 310 geçici konut, kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

İsviçre merkezli finans kuruluşunun Türkiye temsilcileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Gürkan, yapılacak projenin kente hayırlı olmasını temenni ederek, yetkililere teşekkür etti.

Konutların yapılacağı yerlerle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın bir an evvel sıcak bir yuvaya kavuşması noktasında yapmış olduğumuz değerlendirmede İsviçre merkezli finans kuruluşumuz Malatya'ya 310 geçici konut yapılması noktasındaki kararlarını belediyemize iletti. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli altyapı ve dökümantasyon çalışmalarını tamamlayarak inşallah en kısa sürede Yaka Mahallesi sınırları içerisinde 310 ailemizin yerleşeceği 31 metrekare büyüklüğündeki konutlar her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapılacak."

Finans kuruluşunun Türkiye Temsilcisi Nazmi Ölmezyiğit ise konutları 1,5 ayda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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