İsveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Forssell: Türkiye'ye kayda değer miktarda kaynağın aktarılmasını bekliyoruz

İsveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Forssell, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:
AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, depremden etkilenenlere destek verileceğini vurgulayarak, "Türkiye'ye kayda değer miktarda kaynağın aktarılmasını bekliyoruz." dedi.
Ankara
Forssell, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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27 AB üyesi ülkeyi temsil ettiğine değinen Forssell, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kişilere destek verileceğini vurguladı.
Forssell, "Gerçekten korkunç televizyon görüntüleri gördük, bu depremden sonra korkunç fotoğraflar gördük. Bunu kelimelerle ifade etmek bile mümkün değil. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum, gerçekten çok büyük bir kayıp var. Hayatlarını kaybeden vatandaşlar var." dedi.
Dışarıdan gelebilecek hiçbir başsağlığı dileğinin Türkiye'de yaşanan bu acıyı ortadan kaldıramayacağını kaydeden Forssell, AB'nin, Türkiye'yi ve Suriye'yi nasıl destekleyebileceğine dair, Türkiye'nin ev sahipliğinde, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi ile toplantılar gerçekleştirildiğini aktararak, İsveç'ten Türkiye'ye son derece önemli bir destek olduğunu, birçok İsveç firmasının ve İsveçli vatandaşın destek verdiğini kaydetti.
Forssell, "Bu çerçevede İsveç ve Türkiye arasındaki ilişki, gerçekten insani seviyede ama aynı zamanda ekonomik ve siyasi seviyede de son derece verimli." diye konuştu.
Ticaret ve yatırım gibi alanlarda işbirliğini güçlendirerek çok büyük bir potansiyeli değerlendirebileceklerini vurgulayan Forssell, "Birçok İsveç firmasının ve birçok Avrupa ülkesinden gelen firmanın Türkiye'de gerçekten önemli yatırımları var ve bununla ilgili önemli ve artan bir ilgi olduğunu görüyoruz özellikle de deprem sonrası bunun arttığını da görebiliyoruz." ifadesini kullandı.
Forssell, sadece kısa vadede değil, uzun vadede de adımlar atılması gerektiğine dikkati çekerek, "Biz burada sadece geçmişte olanı yeniden inşa etmeyeceğiz, belki çok daha yeni çok daha iyi bir şeyi yeniden inşa edeceğiz ve hem İsveç ile hem de Avrupa'dan gelen firmalar buraya katkıda bulunabilirler, istihdam yaratabilirler, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunabilirler." diye konuştu.
Donörler Konferansı
Varhelyi ile son derece yapıcı toplantılar yapıldığını söyleyen Forssell, AB'nin Türk ve Suriye halklarını nasıl destekleyeceğinin görüşüldüğünü aktardı ve 16 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Donörler Konferansı hakkında konuştu.
Forssell, "Donörler Konferansı'nda çok önemli bir mesaj ortaya çıkacak. AB, bu gibi birçok farklı şekilde desteğini gösterecek." dedi.
Depremin ardından İsveç Başbakanlığının AB komisyonuna konferans fikrini taşıdığını dile getiren Forssell, konferansın ortaklaşa en kısa sürede düzenlenmesinin planlandığına işaret ederek, "Konferansın temel amacı kaynak toplamanın yanı sıra, tabii ki hem üye devletlerin desteklerini ama aynı zamanda diğer donörler, yani BM, uluslararası finansal kurumlar ve diğer örgütler gibi birçok farklı ortağı bir araya getirip bir donör cevabı verebilmek bu krize." diye konuştu.
Forssell, Donörler Konferansı'na üst seviyede temsil beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Burada sadece bir ilgi değil aynı zamanda Türkiye için çok büyük bir destek olduğunu biliyoruz, yardımcı olmak istiyor herkes. Dolayısıyla çok güçlü bir taahhütle ve aynı zamanda çok güçlü bir destekle en üst seviyede delegasyonları görmeyi bekliyoruz."
Forssell, Avrupa Komisyonunun çok net şekilde kayda değer miktarda destek ve finansman sağlamak istediğini ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'ye kayda değer miktarda kaynağın aktarılmasını bekliyoruz." dedi.
Forssell sözlerini şöyle tamamladı:
"Daha önce hiç böyle bir şey görmedik, daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadı ve inanılmaz ihtiyaçlar var. Kısa vadede de uzun vadede ihtiyaçlar var. Bu çerçevede diyaloğumuzu devam ettireceğiz. Türk dostlarımızla ve pozitif bir sonuç olmasını ümit ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.