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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'dan deprem bölgesine 420 sağlık personeli daha sevk edildi

İstanbul'dan afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere 420 sağlık personeli daha Adana'ya gönderildi.

Tansel Parlak   | 10.02.2023
İstanbul'dan deprem bölgesine 420 sağlık personeli daha sevk edildi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oluşturulan koordinasyon merkezinde, afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan uzman personel, sağlık ve yaşam malzemeleri ile gönüllülerin sevki bugün de devam etti.

Akşam 420 sağlık personelini taşıyan iki uçak Adana'ya hareket etti. Sağlık personeli, ihtiyaca göre afetin meydana geldiği illerde görevlendirilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan afetin meydana geldiği illere bugüne kadar 69 uçakla 10 bin 941 uzman personel taşınırken, 212 uçuşla 33 bin 56 kişi de deprem bölgelerinden tahliye edildi.

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