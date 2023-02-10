İstanbul'dan deprem bölgesine 420 sağlık personeli daha sevk edildi
İstanbul'dan afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere 420 sağlık personeli daha Adana'ya gönderildi.
İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oluşturulan koordinasyon merkezinde, afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan uzman personel, sağlık ve yaşam malzemeleri ile gönüllülerin sevki bugün de devam etti.
Akşam 420 sağlık personelini taşıyan iki uçak Adana'ya hareket etti. Sağlık personeli, ihtiyaca göre afetin meydana geldiği illerde görevlendirilecek.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan afetin meydana geldiği illere bugüne kadar 69 uçakla 10 bin 941 uzman personel taşınırken, 212 uçuşla 33 bin 56 kişi de deprem bölgelerinden tahliye edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.