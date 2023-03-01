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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'dan deprem bölgesine 36 yardım tırı daha sevk edildi

Mücahit Türetken   | 01.03.2023
İstanbul'dan deprem bölgesine 36 yardım tırı daha sevk edildi

Istanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaymakamlıklarca son 3 günde Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlere gıda ve hijyen malzemesi yüklü 36 tırın sevk edildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlıklarımızca son 3 günde Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ile Afşin, İslahiye, Gölbaşı ve Besni ilçelerimize gıda ve hijyen yüklü 36 tır sevk edildi. Yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.



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