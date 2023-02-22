İstanbul'dan deprem bölgesine 28 yardım tırı sevk edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaymakamlıklarca deprem bölgesine 28 yardım tırının sevk edildiğini duyurdu.
İstanbul
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.00 itibarıyla Valiliğin koordinasyonunda kaymakamlıklarca Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'teki depremzedeler için gıda ve hijyen malzemesi yüklü 28 tırın sevk edildiğini açıkladı.
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⏰19.00 itibarıyla Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımızca;#Hatay, #Kahramanmaraş, #Adıyaman, #Malatya ve #Gaziantep illerimizdeki depremzede vatandaşlarımıza gıda ve hijyen yüklü— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 22, 2023
✅28 TIR sevk edildi🚛🚛🚛
Yaralarımızı hep birlikte saracağız.#BirlikteGüçlüyüz🇹🇷 pic.twitter.com/Cl1rqN0uWq