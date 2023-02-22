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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'dan deprem bölgesine 28 yardım tırı sevk edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaymakamlıklarca deprem bölgesine 28 yardım tırının sevk edildiğini duyurdu.

Semra Orkan   | 22.02.2023
İstanbul'dan deprem bölgesine 28 yardım tırı sevk edildi

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.00 itibarıyla Valiliğin koordinasyonunda kaymakamlıklarca Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'teki depremzedeler için gıda ve hijyen malzemesi yüklü 28 tırın sevk edildiğini açıkladı.

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