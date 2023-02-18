İstanbul'dan 528 bin maske deprem bölgesine gönderildi
Deprem bölgesine yardım malzemeleri sevki kapsamında 528 bin maske, Atatürk Havalimanı'ndan Adana'ya gönderildi.
İstanbul
Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlere yardım amacıyla bölgeye gıda ve ekipman sevkiyatı devam ediyor.
Bu kapsamda Türk Hava Kuvvetlerine ait iki C-130 uçağı, Atatürk Havalimanı'na geldi.
Uçaklara paletlerle yüklenen 528 bin maske, İncirlik Hava Üssü'ne gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.