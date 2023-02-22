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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis’te gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gören Diyarbakır'daki Galeria Sitesinde mahsur kalan kedileri kurtarma operasyonu yapılıyor.
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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'daki yaralı depremzedelerden 10 bin 743'ü taburcu edildi

Büşra Çoban   | 22.02.2023
İstanbul'daki yaralı depremzedelerden 10 bin 743'ü taburcu edildi

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgelerinden kentteki hastanelere getirilen 11 bin 974 yaralıdan 10 bin 743'ünün taburcu edildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16.30 itibarıyla, İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 11 bin 974 hastamızdan 10 bin 743'ü taburcu oldu. 201 hasta yakınımızı ilimizde misafir ediyoruz. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

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