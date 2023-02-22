İstanbul'daki yaralı depremzedelerden 10 bin 743'ü taburcu edildi
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgelerinden kentteki hastanelere getirilen 11 bin 974 yaralıdan 10 bin 743'ünün taburcu edildiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16.30 itibarıyla, İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 11 bin 974 hastamızdan 10 bin 743'ü taburcu oldu. 201 hasta yakınımızı ilimizde misafir ediyoruz. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.