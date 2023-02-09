İstanbul'daki STK'lerin depremzedeler için yardım seferberliği sürüyor
İstanbul'daki bazı sivil toplum kuruşları (STK), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine katkı sunmaya devam ediyor.
İstanbul
Bu kapsamda, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 3 bin 83 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.
249 bin 850 kişiye sıcak yemek dağıtan İHH, bölgeye 373 bin 839 ekmek ulaştırdı.
İçerisinde gıda, bot, mont, çocuk bezi, un ve su gibi ürünlerin bulunduğu 120 tır ise depremden etkilenen illere gönderildi. İHH Psikososyal Destek Ekibi de depremden etkilenen vatandaşlara destek çalışmaları için bölgeye hareket etti.
İHH, deprem yardımları kapsamında bölgeye 6 bin 272 koli su, 2 bin 22 kumanya paketi, 8 bin 412 paket hijyen malzemesi, 1127 çocuk ve yetişkin montu, 1967 battaniye, 722 koli muhtelif gıda, 31 çadır, 1,4 ton patates, 3 bin 288 konserve gıda ile 235 sünger yatak gönderdi.
Vakfın deprem bölgesinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyenler "DEPREM" yazıp 3072'ye kısa mesajla 10 liralık katkıda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenlerin de İHH’nin internet sitesi ya da banka hesapları aracılığıyla açıklama kısmına "DEPREM" yazıp destek olabilecekleri bildirildi.
AKUT, 110 kişiyi enkazdan kurtardı
Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 30 ekip ve 773 gönüllü ile deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını 4 arama köpeğiyle birlikte sürdüren ekip, şimdiye kadar 110 kişiyi enkaz altından kurtardı.
Ruh Sağlığı Derneği de depremzedelere psikososyal destek hizmeti vermek için seferberlik ilan etti. Üç binin üzerinde gönüllü başvurusunun yapıldığı dernek, travma temelli psikoloji eğitimlerini resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açtı.
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