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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin deprem bölgesine yardımları sürüyor

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımları devam ediyor.

Berfin Kıraç, Mehmet Kara   | 20.02.2023
İstanbul'daki ilçe belediyelerinin deprem bölgesine yardımları sürüyor

İstanbul

Afet bölgesinde ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Beyoğlu Belediyesi tarafından gönderilen 1000 soba ve iki tır dolusu odun depremzedelere dağıtıldı.

Depremzedelere her türlü yardımı yapma gayreti içinde olduklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Deprem felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda bölgede başlattığımız çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Gıdadan giyime, battaniyeden temizlik malzemelerine kadar depremzedelerin ihtiyaç duyduğu her şeyi bölgeye ulaştırma gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

"Gün birlik olma zamanıdır"

Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Kale mahallesi ve Ilıca köyünde depremden zarar gören vatandaşlara gıda, giysi, su, süt, bebek maması, yorgan ve battaniye dağıtımında bulundu.

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret ederek yardımları teslim etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, "Belediye olarak, bölgedeki ihtiyaçları aralıksız olarak gidermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz her an sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Gün birlik olma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesinin Hatay İskenderun'da kurduğu çadır kentte 3 bine yakın insan barınıyor.

Mutfak, yemekhane, yaşam konteynerleri, revir, çocuk alanı, tuvalet ve duş bulunan alanda güvenlik, elektrik, aydınlatma ve gerekli altyapı ile sağlık hizmeti çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Beylikdüzü Kaymakamlığı işbirliğiyle yürüttükleri çalışmalara değinen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzülü komşularımız şundan emin olsunlar ki en güzel enerjimizle afet bölgesindeyiz. Bugünleri birlikte, el ele vererek aşacağız." şeklinde konuştu.

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