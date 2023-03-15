İstanbul'daki hastanelerde 948 depremzedenin tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 19 bin 784 kişiden 948'inin tedavisi hastanelerde sürerken, 18 bin 836'sı taburcu edildi.
İstanbul
Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları ile Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.
Bugüne kadar kente getirilen 19 bin 784 hastadan 18 bin 836'sı taburcu edilirken, 948 depremzedenin tedavisi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.