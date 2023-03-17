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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'daki hastanelerde 931 depremzedenin tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 20 bin 204 kişiden 931'inin hastanelerde tedavisi sürerken 19 bin 273 depremzede taburcu edildi.

Muhammed Gencebay Gür  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
İstanbul'daki hastanelerde 931 depremzedenin tedavisi sürüyor

İstanbul

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla, depremin etkilediği 11 ilden İstanbul'a getirilen yaralılar, havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk ediliyor.

Bugüne kadar kente getirilen 20 bin 204 hastadan 19 bin 273'ü taburcu edilirken, 931 depremzedenin tedavisi sürüyor.

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