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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'daki hastanelerde 1079 afetzedenin tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 18 bin 93 kişiden 17 bin 14'ü taburcu edilirken, 1079'unun tedavisi devam ediyor.

Elif Küçük  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
İstanbul'daki hastanelerde 1079 afetzedenin tedavisi sürüyor

İstanbul

İstanbul'a Türk Silahlı Kuvvetleri uçakları ile Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinden getirilen yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Bugüne kadar tedavi altına alınan yaralı 18 bin 93 afetzededen 17 bin 14'ü taburcu edilidi.

1079 afetzedenin tedavileri ise sürüyor.

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