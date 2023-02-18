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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

İstanbul'daki belediyelerin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımları devam ediyor.

Elif Küçük   | 18.02.2023
İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgesine yardımları sürüyor

İstanbul

Beyoğlu Belediyesi, depremzede çocuklar için Kahramanmaraş'ın merkezinde mobil oyun parkuru hazırladı.

Okul bahçesi, çadır ve konteyner kent gibi her gün farklı bir noktada kurulan parkurda, ahşap oyun grupları, mini golf ve futbol oyunları gibi birçok oyun yer alıyor. Belediye ekipleri, parka gelen depremzede çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram ediyor.

Kemirgen ve haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

Beylikdüzü Belediyesinin Hatay İskenderun'da 70 dönümlük alanda kurduğu çadır kentte, olası salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ortak kullanım alanları, tuvalet, duş ve çadırlar başta olmak üzere tüm alan ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca, kemirgen ve haşerelere karşı da ilaçlama yapılıyor.

Onikişubat ilçesinde cadde ve sokaklar temizleniyor

Ümraniye Belediyesi, deprem bölgesinde vatandaşların sağlığını korumak, olası salgın hastalık riskini en aza indirmek için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyenin 45 kişiden oluşan temizlik personeli, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde resmi kurumlar, aşevleri, camiler, çocuk parkları, cadde ve sokakları temizliyor.

Hatay Yayladağ'da da 8 belediye personeli 4 çöp toplama aracıyla hizmet veriyor.

Sultangazi Belediyesi Adıyaman'da konteyner yaşam alanı kuruyor

Sultangazi Belediyesi, depremin ilk gününden bu yana tüm imkanlarıyla afet bölgelerine desteğini sürdürüyor. Belediye, evi yıkılan veya hasar gören depremzedelerin yaşam şartlarını iyileştirmek için konteyner yaşam alanı oluşturuyor.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden Adıyaman'da yapılacak olan ve ilk etapta 220 konteyner ile termal çadır, 20 tuvalet ve 10 duş kabininden oluşan Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı için öncelikle altyapı çalışmaları yürütülüyor.

İş makineleriyle yapılan çalışmalarla elektrik, su, kanalizasyon altyapısının tamamlanmasının ardından 35 dönüm alanda kurulacak konteyner yaşam alanında çok sayıda kişiye barınma imkanı sağlanacak.

Saadet Partisi İl Başkanlığı 3 ilde çadır kurdu

Öte yandan, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı da Adıyaman'da kurduğu 2 çadırda, günde üç öğün yemek servisi, çocuklar için oyun parkuru ve film seyretme alanı, berber, mescit gibi sosyal alanlar oluşturdu. Ayrıca, 8 kabinden oluşan seyyar duş ve tuvalet ile çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti verecek çadır kurulumunu sürdüren Başkanlık, tesiste uydu internet altyapısı oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta mutfak ve yemek servis çadırı kurarak günde üç öğün yemek dağıtımı yağan İl Başkanlığı, burada da uydu internet altyapısı oluşturdu. Ayrıca 4 kabinli seyyar duş ve tuvalet kurulumu gerçekleştiriliyor.

İl Başkanlığı, Hatay'daki mutfak ve yemek servis çadırında ise ekipmanların kurulup, altyapı ihtiyaçlarının sağlanmasının ardından birkaç gün içinde yemek servisine başlayacak. Ayrıca seyyar duş ve tuvalet kurulumu yapılıyor.​​​​​​​

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