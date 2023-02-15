İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 5 bin 733'ü taburcu edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen ve hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 135 hastadan 5 bin 733'ünün taburcu edildiğini bildirdi.
İstanbul
Yerlikaya, Twitter hesabından, deprem bölgelerinden kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, paylaşımında, "13.00 itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre, deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 7 bin 135 hastamızdan 5 bin 733'ü taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.