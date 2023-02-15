Dolar
18.85
Euro
20.21
Altın
1,835.02
ETH/USDT
1,580.80
BTC/USDT
22,500.00
BIST 100
4,947.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 5 bin 733'ü taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen ve hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 135 hastadan 5 bin 733'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 15.02.2023
İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 5 bin 733'ü taburcu edildi

İstanbul

Yerlikaya, Twitter hesabından, deprem bölgelerinden kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "13.00 itibarıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre, deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 7 bin 135 hastamızdan 5 bin 733'ü taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gönüllü şefler Kızılayın deprem bölgesindeki aşevlerinde milyonlarca kap yemek pişirdi
SunExpress, bilet değişiklik ve iptal hakkını 31 Mart'a kadar uzattı
Depremin etkilediği 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanacak
Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına katılan Beşir Derneği görevlisi kalp krizi nedeniyle öldü
MEB, okulların açılmasıyla öğrenci, öğretmen ve velilere "deprem psikoeğitim programları" başlatacak

Benzer haberler

İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 5 bin 733'ü taburcu edildi

İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 5 bin 733'ü taburcu edildi

Enkazdan 48 saat sonra kurtarılan Bensu, Fatih Terim'le görüntülü görüşme yaptı

Mehmetçik, güvenliğini sağladığı depremzedelere sıcak yemek hizmeti de veriyor

Tokat'a gelen depremzede çocuklar yaşadıklarını etkinliklerle aşmaya çalışıyor

Tokat'a gelen depremzede çocuklar yaşadıklarını etkinliklerle aşmaya çalışıyor
Van ve Bitlis'te depremzedeler için "sosyal market" kuruldu

Van ve Bitlis'te depremzedeler için "sosyal market" kuruldu
Fransa'dan depremden etkilenen Adıyaman'a sahra hastanesi

Fransa'dan depremden etkilenen Adıyaman'a sahra hastanesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet