İstanbul'da kuaförlerden kadın depremzedeler için özel yardım etkinliği
Türkiye Bosna Sancak Derneği ile Bayrampaşa Erkek ve Kadın Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, geliri afet bölgesindeki depremzede kadınlara bağışlanmak üzere "kadın bakım günü" düzenledi.
İstanbul
Dernek binasında Dünya Kadınlar Günü'ne özel gerçekleşen etkinlikte, 15 kuaför, 100'ü aşkın kadına saç kesimi ile manikür gibi temel bakım hizmeti verdi. Etkinlikten elde edilen gelir, afet bölgesindeki kadın depremzedelere nakdi yardım için kullanılacak.
Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkan Yardımcısı Sabiha Tüzünoğlu, AA muhabirine, derneğin kadın kolları olarak depremzede kadınları unutmadıklarını söyledi.
Tüzünoğlu, depremzede kadınların bundan sonra da hep yanlarında olmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Onun için bu projenin amacı sevgiyle birlikte bir şeyleri onlara hatırlatabilmek." dedi.
Projenin başka birçok yardım çalışmasına da örnek olması temennisinde bulunan Tüzünoğlu, "Bu bir adım olsun. Bugün 15 kuaför katılımcımız var, inşallah binleri bulur. Her ilçede ve dernekte böyle bir etkinlik olursa ben kadınların sesinin Dünya Kadınlar Günü için gür çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.
Bayrampaşa Erkek ve Kadın Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Eda Yıldız Karadağ ise depremzede kadınların ihtiyaçlarına dikkati çekebilmek için bu projeye başladıklarını aktardı.
Bugün de muhteşem bir amaç için burada olduklarına dikkati çeken Karadağ, "Yaraları sarmak için buradayız, kadınlara dokunabilmek için buradayız. 'Kadınlar, kadınlarla, kadınlar için el ele' dediğimiz güzel bir sloganla yola çıktık." ifadesini kullandı.
Etkinliğe katılan 30 yıllık kadın kuaförü Bilgin Aygün de burada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Zaten meslektaş gruplarımız, berber ve kadın kuaförleri deprem bölgesine hizmete gittiler. Orada da depremzedelere hizmet verilmekte. Biz de en azından uzaktan da olsa oradaki ihtiyaçlara el verebilmek için böyle bir proje altında birleştik." sözlerini sarf etti.
Etkinliğe katılan Fadime Yiğit ise bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı aslında buruk olarak bir araya geldiklerini, fakat bölgeye ellerinden gelen desteği her vesile ile iletmekten de mutluluk duyduklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.