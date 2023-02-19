İstanbul'a deprem bölgelerinden sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu edildi
İstanbul Valisi Yerlikaya, deprem bölgelerinden gelen ve tedavi edilen 9 bin 875 hastadan, 8 bin 618'inin taburcu edildiğini bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 19.30 itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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⏰19.30 itibarıyla, #İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9⃣.8⃣7⃣5⃣ hastamızdan— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2023
8⃣.6⃣1⃣8⃣'i taburcu oldu.
Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum.#BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/cSwMVNbRZm