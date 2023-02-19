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Gündem, Asrın felaketi

İstanbul'a deprem bölgelerinden sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu edildi

İstanbul Valisi Yerlikaya, deprem bölgelerinden gelen ve tedavi edilen 9 bin 875 hastadan, 8 bin 618'inin taburcu edildiğini bildirdi.

Semra Orkan   | 19.02.2023
İstanbul'a deprem bölgelerinden sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu edildi

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 19.30 itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre deprem bölgelerinden gelen ve hastanelerimizde tedavi altına alınan 9 bin 875 hastamızdan 8 bin 618'i taburcu oldu. Hastalarımıza Allah'tan acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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